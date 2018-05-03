Перевозил алкоголь и "наркоту": телохранители Джонни Деппа подали в суд на актера

Бывшие охранники пожаловались на то, что звезда часто эксплуатировал их и не раз компрометировал.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Бывшие охранники известного американского актера Джонни Деппа подали на него в суд, пишет Sputnik Беларусь, ссылаясь на портал TMZ.

Телохранители Мигель Санчез и Юджин Арбелоа устроили на работу к актеру в начале 2016-го.

Охранники утверждают, что были вынуждены управлять машиной, в которой Депп перевозил алкоголь и наркотики, а также следить за членами его команды, смотреть за детьми и оказывать помощь актеру в те периоды, когда он находился в неадекватном состоянии.

Бывшие работники голливудской звезды также пожаловались, что им не оплачивали переработки и не давали времени на обеденные перерывы.

Для Джонни Деппа это не первый скандал за последнее время. В январе прошлого года он развелся с Эмбер Херд, обвинившей актера в регулярных избиениях.