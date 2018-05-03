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Утвержден новый список товаров, подлежащих маркировке в России

© Sputnik . Алексей Даничев
Новости
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В справке к документу, опубликованному на сайте кабинета министров России, отмечается, что цель такого решения — снижение оборота контрафактной продукции.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Правительство России утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает РИА Новости.

Так, с марта 2019 года получит маркировку табачная продукция. С июля — обувь.

А с декабря следующего года производители должны будут маркировать духи и туалетную воду; трикотажные блузки, включая одежду ручного вязания, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки; постельное, столовое, туалетное и кухонное белье; фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки; шины и пневматические покрышки.




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