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Горнолыжный курорт в Красной поляне

Два туриста пропали в горах Сочи

© Sputnik . Владимир Сергеев
Новости
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В Сочи 2 мая в районе горы Сахарной и хребта Алек пропали туристы.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Спасатели Сочи вторые сутки ведут поиски туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

По данным ведомства, о пропаже первого туриста спасателям сообщила 2 мая в 12:00 жена потерявшегося. Женщина рассказала, что они компанией из четырех человек отправились в поход в район хребта Алек, позже туристы разделились на две группы и пошли в разных направлениях. Женщина с мужем хотели выйти к реке Ац, но на одном из горных спусков мужчина покатился по склону и упал в обрыв. Самостоятельный поиск мужчины результатов не принес.

"Переночевав в лесу, женщина вернулась к месту, где была телефонная связь, и обратилась за помощью к спасателям. На поисковые работы спасатели ЮРПСО МЧС России выдвинулись двумя группами. Первая группа вела поиск в районе верхнего каньона реки Ац, вторая – двигалась вдоль Холодной балки. На данный момент поиск 39-летнего сочинца продолжается", — говорится в сообщении МЧС.

Горы Абхазии
© Фото : Тенгиз Тарба
МЧС Абхазии: пропавший в горах турист мог заблудиться

Одновременно с поиском пропавшего на хребте Алек спасатели ведут работы по нахождению молодого человека, пропавшего в районе горы Сахарная. Информация о пропаже мужчины поступила спасателям 2 мая в 16:20 от оперативного дежурного УВД по Сочи. Как говорится в сообщении спасателей, трое туристов отправились в поход по хребту Прохладный к горе Сахарная, во время подъема один из участников группы обогнал своих товарищей и потерялся.

"Никто из туристов парня не видел, его телефон также оказался недоступен. После самостоятельного пятичасового поиска друзья пропавшего обратились за помощью к спасателям. По предварительной информации, потерявшийся турист приехал в Сочи из другого города", — уточняет пресс-служба МЧС.

Поиск второго пропавшего туриста также продолжается.




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