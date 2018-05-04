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Вручение Нобелевской премии. Церемония открытия

#metoo: вручение Нобелевской премии по литературе отложили на год

© AFP 2018 / Henrik Montgomery / TT NEWS AGENCY
Новости
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Осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, решила не присуждать награду в этом году, сообщает РИА Новости.

Церемонию перенесли на 2019-й. Это событие многие шведские СМИ называют историческим, последний раз награда не вручалась в период Второй мировой войны.

"Мы решили не вручать награду после долгих и интенсивных дискуссий. Доверие сейчас низкое, поэтому мы воздерживаемся в этом году. Тем не менее планируем награждение в будущем году, и тогда, надеемся, будет двойное награждение. Такое случалось пять раз ранее и уникальным событие не является", — сказал информационному агентству ТТ врио постоянного секретаря академии Андерс Ульссон.

Директор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров
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Шатров: Нобелевская премия дискредитирована президентом США

Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии. На прошлой неделе Шведская академия заявляла, что делает все необходимое для выхода из сложившейся ситуации.

Сам представитель культуры, который женат на одной из членов академии, отвергает все обвинения и напрямую с журналистами до сих пор не общался. Шведские СМИ называют, в частности, имена директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно и его супруги — члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

Также об официальном выходе из академии заявили четыре писателя — Сара Стридсберг, Лотта Лотас, Черстин Экман и Клас Эстергрен. После начала кризиса только десять членов из 18 активно продолжают работу.




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