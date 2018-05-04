16:42 04 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Стивен Хокинг читает лекцию в Женевском университете

Стивен Хокинг успел завершить свою теорию происхождения Вселенной

© AP Photo. Salvatore Di Nolfi
Новости
Получить короткую ссылку
27 0 0

Стивен Хокинг скончался в своем доме в Кембридже 14 марта 2018 года.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Недавно скончавшийся британский физик-космолог Стивен Хокинг, который не переставал звать людей в космос, успел перед смертью завершить свою теорию происхождения Вселенной. Она, возможно, вовсе не так сложна и бесконечна, как предполагалось.

Брюссель с гордостью сообщает, что недавно скончавшийся гениальный физик Стивен Хокинг в сотрудничестве с профессором Томасом Хертогом успел завершить работу над своей теорией происхождения Вселенной. Брюссель заявляет о своей причастности к этому научному прорыву, поскольку в свое время не пожалел денег на исследования британцев, сообщает Sputnik Эстония.

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг
© AP Photo. Matt Dunham
Книга с автографом Стивена Хокинга выставлена на торги

Голографическая квантовая космология Томаса Хертога обошлась бюджету ЕС в 2 миллиона евро, но, как подчеркивает Брюссель, стала новым доказательством эффективности практики финансирования теоретических изысканий европейских ученых и подтверждением ведущей роли Европы в современной науке.

Гениальный Стивен Хокинг со свойственным этому мужественному человеку чувством юмора участвовал в съемках знаменитого и очень веселого сериала о жизни физиков "Теория большого взрыва" (кстати, такой перевод с английского термина "Big bang theory" страдает, возможно, излишней академичностью и выдает отсутствие того самого чувства юмора, без которого, похоже, работа космологов и квантовых физиков просто невозможна; более верным был бы перевод "Теория большого бабаха").

И одновременно Хокинг работал над теорией, отчасти опровергающей сложившиеся представления о Вселенной и самом "бабахе". Ученые пришли к выводу, что она не так сложна, как ранее предполагалось, и что расширение ее конечно.

Писателям-фантастам нанесен тяжкий удар

Более детальное описание хода размышлений и самих выводов физиков в публикации специализированного издания Journal of High-Energy Physics доступно для понимания лишь специалистам, но следует отметить, что авторы публикации поставили под серьезное сомнение полюбившуюся писателям-фантастам и многим физикам теорию множественности вселенных. "Я ее всегда недолюбливал", — ранее говорил Стивен Хокинг, объясняя свое недоверие к этой теории невозможностью ее проверить.

Британский физик-теоретик и писатель Стивен Хокинг
© AFP 2018 / DESIREE MARTIN
Параллельные миры: каким было последнее открытие физика Хокинга

"Я чрезвычайно рад тому, что финансируемые ЕС исследования вновь и вновь подтверждают репутацию работ высочайшего уровня, — сказал в связи с публикацией в Journal of High-Energy Physics комиссар ЕС по вопросам исследований, науки и инновациям Карлос Моэдас. — Возможно, Вселенная и не расширяется бесконечно, но вот список успешных изысканий, проводимых на деньги союза, продолжает расти. Они осмеливаются ставить под сомнение сложившиеся концепции и продвигают наши познания за край изведанного, в новые реальности".

В начале апреля пресс-служба Еврокомиссии сообщила о распределении грантов среди ведущих европейских ученых. Почти 270 известных исследователей из стран ЕС получили в общей сложности 653 миллиона евро. В списке имен получателей двухмиллионных грантов много представителей Германии, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Франции и Италии, а также нескольких других европейских стран, но в нем вновь нет ни одного представителя стран Балтии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Клещи в паразитологической лаборатории
    Клещ наступает

    В Северной Осетии с начала года по 3 мая после укусов клещей к врачам обратились 57 человек, при этом 28 из них — дети до 14 лет.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Совместный контроль

    Между Азербайджаном и Грузией в рамках инициативы "Шелковый путь" может быть создан первый совместный пограничный пункт.

  • Шествие протестующих на площади Республики (25 апреля 2018). Ереван
    Изучая Армению

    Протесты в Армении приковывают внимание мировых СМИ. Британская BBC знакомит своих читателей со страной и сообщает малоизвестные факты о ней.

  • Девочка читает книгу
    Строго по графику

    Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев утвердил график перехода казахского алфавита на латиницу в образовательных учреждениях.

  • Женщины в Ираке. Архивное фото
    Высшая мера

    СМИ сообщили, сколько гражданок Кыргызстана были приговорены иракскими судами к смертной казни за связь с террористами "ИГ".

  • Работа сапера с миноискателем, архивное фото
    Эхо войны

    Около трехсот артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили во время строительных работ в Минске.

  • Раймондс Вейонис общается с латвийцами
    Не раньше осени

    Президент Латвии снова подаст на рассмотрение парламента инициативу об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, но уже после выборов в Сейм.

  • Сейм Литовской Республики
    Проверка на подлинность

    Правящая партия Литвы намерена проверить подлинность переписки президента Дали Грибаускайте и экс-лидера либералов Элигиюса Масюлиса, подозреваемого в коррупции.

  • Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
    Московские стипендиаты

    Студенты из Молдовы получили стипендии мэра Москвы. Критерии отбора— высокая успеваемость, отличие в общественной и творческой деятельности и невысокий доход семьи.

  • Президент Эмомали Рахмон, архивное фото
    Наркотики и интернет

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал причину распространения терроризма в мире и источники его финансирования.

  • Монтаж вышек сотовой связи в Томской области
    На связи

    Beeline восстановила работу своей базовой станции в Ташкенте, которую отключили неизвестные и заблокировали к ней доступ.

  • Самолет Су-22 польских ВВС
    На бреющем полете

    В ходе военных учений НАТО "Еж-2018" в Эстонии польские летчики на советских истребителях Су-22 отработают полеты на низкой высоте.

  • Клещи в паразитологической лаборатории
    Клещ наступает

    В Северной Осетии с начала года по 3 мая после укусов клещей к врачам обратились 57 человек, при этом 28 из них — дети до 14 лет.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Совместный контроль

    Между Азербайджаном и Грузией в рамках инициативы "Шелковый путь" может быть создан первый совместный пограничный пункт.

  • Шествие протестующих на площади Республики (25 апреля 2018). Ереван
    Изучая Армению

    Протесты в Армении приковывают внимание мировых СМИ. Британская BBC знакомит своих читателей со страной и сообщает малоизвестные факты о ней.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

От самолета до Ламборгини: что создают китайцы у себя дома
Вне зоны доступа: о проблемах инвалидов рассказали в Sputnik
Вне зоны доступа: о проблемах инвалидов рассказали в Sputnik
Run Sukhum: Что? Где? Когда?
"Run Sukhum": Что? Где? Когда?

Соцсети

Sputnikabkhazia