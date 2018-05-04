Крымские пограничники задержали украинских браконьеров в Черном море

В ФСБ предупредили, что будут принимать меры, чтобы пресекать деятельность браконьеров, и требовать от рыбаков, в том числе украинских, соблюдения международного морского законодательства.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В Черном море задержали украинское рыболовецкое судно, которое занималось незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ.

© Фото : Государственная пограничная служба Украины Капитана арестованного судна "Норд" отпустили из следственного изолятора

"Западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем "Аметист" … задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки — Очаков, Украина)", — говорится в релизе.

В ФСБ уточнили, что украинские рыбаки ловили с помощью сетей камбалу-калкан.

Изъяты несколько километров сетей, а судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым. Пограничники подчеркнули, что действуют "в строгом соответствии с международным морским правом".

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" с 10 членами экипажа. Все они россияне, при этом Киев считает их украинцами. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне.