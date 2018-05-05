Украинский адмирал: стоит готовиться к блокаде Керченского пролива

Обстановка в Азовском море обострилась в конце марта после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд".

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что властям Украины стоит готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России, сообщает РИА Новости.

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что российская сторона ежедневно останавливает в Азовском море для досмотра следующие на Украину суда.

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Однако в погрануправлении ФСБ по Крыму пояснили, что проверки иностранных судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Претензий со стороны судовладельцев не поступало, отметили в ведомстве.

По словам Кабаненко, украинским властям стоит также организовать конвойное сопровождение военными кораблями гражданских судов.

В случае сопровождения кораблей любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению, считает Кабаненко.

Отставной адмирал также призывает власти Украины усилить патрулирование на море.

Обстановка в Азовском море обострилась в конце марта после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".