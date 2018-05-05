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Phalanx MK-15

СМИ: американский флот будет оснащен лазерным оружием

© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Ronald A. Dallatorre
Новости
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Использование нового оружия на военных кораблях США позволит избавиться от необходимости хранения боеприпасов на судне.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Боевые корабли американского флота оснастят лазерным оружием Helios, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

В сообщении говорится, что новое оружие послужит заменой пушкам и ракетным установкам.

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Ожидается, что Helios придет на смену зенитному артиллерийскому комплексу Phalanx MK-15 и сможет защищать корабли от множества угроз.

Удар лазера представляет собой структуру луча. Оружие может употребляться для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей.

Использование Helios освободит американский флот от необходимости хранить боеприпасы на судне, говорится в статье. Тем не менее специалисты указывают на то, что американский флот еще не готов к таким нововведениям. Так, по словам эксперта Центра стратегических и бюджетных оценок Марка Ганзингера, пока еще не разработано "адекватное электроснабжение" для лазерного оружия.




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