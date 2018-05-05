"Праздник Макрона": в Париже начались масштабные манифесты против президента

Шествие против политики Макрона, приуроченное к первой годовщине избрания его президентом, начались в Париже 5 мая.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. В Париже проходят демонстрации против президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости.



Во французской столице утром 5 мая в первую годовщину дня избрания Макрона на пост президента страны стартовало шествие, собравшее в свои ряды свыше 150 тысяч человек.

Организатором демонстраций выступила партия "Непокорившаяся Франция".

"Нас 160 тысяч на "Празднике Макрона"! Впечатляюще! Непокорившийся народ на улицах", — сообщается в Twitter партии.

Масштабная манифестация против президентства Эммануэля Макрона окрещена организаторами как "Праздник Макрона", акция стартовала на площади у Оперы Гарнье в Париже. В планах участников манифестации – пикник, концерт посреди города и пешее шествие в направлении площади Бастилии.

А в Париже сегодня митингуют против Макрона, который ровно год назад стал президентом Франции. #Paris #Macron pic.twitter.com/cWCUpDDi8L — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 мая 2018 г.

Сообщается также, что шествие проходит в мирном русле.

После первомайской демонстрации, которая сопровождалась серьезными столкновениями радикально настроенной молодежи с полицией, власти города решили усилить меры безопасности. На улицах, по которым пролегает маршрут шествия, выставлены усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Многие отходящие улицы и переулки перекрыты полицейскими заслонами. Ранее сообщалось, что порядок в Париже в субботу будут обеспечивать две тысячи полицейских и жандармов.