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Участники акции Бессмертный полк в Казани.

"Бессмертный полк" по миру: акция памяти прошла в разных точках земного шара

© Sputnik . Максим Богодвид
Новости
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Акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне прошла в разных города земного шара.

СУХУИ, 5 мая — Sputnik. В субботу днем в центре Рима под затяжным ливнем, который не стал помехой для участия в памятном мероприятии более сотни соотечественников и итальянцев встали в колонну и прошли с флагами и фотографиями героев войны вдоль исторического сооружения неподалеку от стен Ватикана и остановилась на набережной Тибра. Там состоялась минута молчания и небольшой митинг, который сопровождали песни военных лет, сообщает РИА Новости.

Акция Бессмертный полк в Риме
© Sputnik . Александр Логунов
Акция "Бессмертный полк" в Риме

Впервые шествие "Бессмертного полка" официально состоялось в Женеве.

Участники с песнями прошли по одной из набережных женевского озера, мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций, прямо перед зданием ООН, где установлен знаменитый памятник в виде большого стула без одной ножки.

На территории посольства России в Токио собралось около 300 желающих поучаствовать в акции памяти.

Акция Бессмертный полк в Токио
© РИА Новости/Аврора . Ксения Нака
Акция "Бессмертный полк" в Токио

"Несмотря на то, что сейчас в Японии отпускная неделя, сегодня здесь собралось не меньше 300 человек. Акция в Токио проходит во второй раз, но впервые она стала столь масштабной. Акцию провели на совершенно новом уровне, с концертом, полевой кухней", — поделился представитель Россотрудничества в Японии Константин Виноградов.

Шествие "Бессмертного полка" традиционно широко охватило Францию: участники марша пронесли транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Париже, Страсбурге, Лионе, Марселе, Ницце, Монпелье, Безье, Фрежюсе, Меце.

Акция Бессмертный полк во Франции
Дмитрий Горностаев
Акция "Бессмертный полк" во Франции

Организаторы шествия также заявили о предстоящем проведении акции в Сиэтле, участниками которой станут около тысячи человек.

 

 




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