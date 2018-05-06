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Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте

Эксперты рассказали когда выгоднее бронировать отели для путешествий

© Sputnik . Aleksey Malgavko
Новости
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Сайт путешествий дал несколько советов, как спланировать путешествие, сэкономив средства на бронировании отелей.

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. TripAdvisor в своем ежегодном отчете "Лучшее время для бронирования" проанализировал системы бронирования отелей по миру и выяснил за какой период до намеренной поездки выгоднее бронировать отели, сообщает РИА Новости.

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Согласно исследованию, наименьшая стоимость отеля в Азии придется при бронировании в среднем за пять недель до поездки, такое планирование может сэкономить около 22 процентов.

Такой же срок для предварительной брони рекомендуется выбрать туристам, планирующим отдых в Париже и Лондоне.

Лучшую цену при бронировании отеля в Бангкоке можно получить за три месяца до поездки, сэкономив при этом 16 процентов, в Ханое бронировать отель желательно за два месяца, выгода такой поездки составит 14 процентов, а в Токио вы сэкономите 30 процентов при условии бронирования за месяц.

Что касается европейских городов, то выгоднее всего бронировать проживание там за несколько месяцев: от трех до девяти месяцев в случае с Барселоной, от трех до восьми – с Римом и Прагой. В городах Европы при ранним бронировании вы сэкономите не более 25 процентов от стоимости отелей.




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