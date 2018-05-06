Рейс круизного лайнера "Князь Владимир" отменили из-за пожара

Первый рейс лайнера "Князь Владимир" в навигации 2018 года перенесли во второй раз.

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. Первый рейс 2018 года круизного лайнера "Князь Владимир" отменили в связи с пожаром на судне, сообщает РИА Новости.

Представитель компании-туроператора "Черноморские круизы" пояснил журналистам, что возгорание произошло в ночь на воскресенье, загорелся дизель-генератор.

Пожар устраняли восемь пожарных расчетов, с судна эвакуировали около 250 человек.

После того, как пожар потушили, все вернулись на борт.

© Sputnik . Нина Зотина Власти Крыма: проект круизного сообщения с Сочи оправдал все ожидания

"Пожарная команда теплохода помогала тушить, хорошо сработали, потушили быстро", — рассказал начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко.

Представитель компании-туроператора "Черноморские круизы" подчеркнул, что в момент возгорания на судне находились только члены экипажа.

Первый рейс лайнера "Князь Владимир" в навигации 2018 года перенесли во второй раз. Изначально, судно должно было отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие перенесли на 6 мая по техническим причинам.

В ночь с субботы на воскресенье судно пришвартовали в морском порту Сочи.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшего 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пятого тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.