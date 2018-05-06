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Макрон желает "исторического диалога" с Путиным

© Sputnik . Алексей Никольский
Новости
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Макрон в прошлом году обвинял российские СМИ в пропаганде и вмешательстве в выборы во Франции.

СУХУМ, 6 мая  — Sputnik. Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию Journal du dimanche рассказал, что хотел бы "исторического и стратегического диалога" с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Макрон пояснил, что намерен в результате диалога "не дать России замкнуться в себе самой", также президент Франции выразил надежду и желание "состыковать Россию с Европой".

Макрон
REUTERS/Philippe Wojazer
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"Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие. Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем", — сказал президент Франции.

При этом Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным по вопросам вмешательства в дела страны.

"Мы не позволим таким попыткам иметь место. С таким отношением можно завоевать чье-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима", — подчеркнул глава Французской Республики.

За последние два года ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также Макрона, неоднократно обвиняли российские СМИ в пропаганде и вмешательстве в выборы в США и Франции, однако, не приводили при этом никаких доказательств.

Официальные российские представители считают такие заявления голословными.

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