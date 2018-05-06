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Владимир Сапунов

Умер экс-директор рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов

© РИА Новости/Аврора .
Новости
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Владимир Сапунов руководил "Машиной времени" с 1994 года. В 2017-м он покинул должность директора.

СУХУМ, 6 мая Sputnik. После продолжительной болезни умер экс-директор российской рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов, сообщает РИА Новости.

На 66 году жизни он скончался в ночь на воскресенье, об этом написал его брат Андрей Сапунов на своей страничке в соцсети.

"Владимир Борисович скончался сегодня ночью после тяжелой болезни, у него была онкология. Он передвигался в инвалидной коляске, но оставался директором группы "Воскресение" до последнего момента. Директором "Машины времени" он был до конца 2017 года", — сказал пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин.

Владимир Сапунов руководил "Машиной времени" с 1994 года. В 2017-м он покинул должность директора, однако, по собственным словам, сохранил дружеские отношения с артистами.

Группа "Машина времени" была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. В разное время в ее состав входили Евгений Маргулис, Александр Зайцев, Петр Подгородецкий, Андрей Державин и другие музыканты.

На сегодняшний день участниками коллектива являются Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов.




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