Умер экс-директор рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов

Владимир Сапунов руководил "Машиной времени" с 1994 года. В 2017-м он покинул должность директора.

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. После продолжительной болезни умер экс-директор российской рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов, сообщает РИА Новости.

На 66 году жизни он скончался в ночь на воскресенье, об этом написал его брат Андрей Сапунов на своей страничке в соцсети.

"Владимир Борисович скончался сегодня ночью после тяжелой болезни, у него была онкология. Он передвигался в инвалидной коляске, но оставался директором группы "Воскресение" до последнего момента. Директором "Машины времени" он был до конца 2017 года", — сказал пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин.

Владимир Сапунов руководил "Машиной времени" с 1994 года. В 2017-м он покинул должность директора, однако, по собственным словам, сохранил дружеские отношения с артистами.

Группа "Машина времени" была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. В разное время в ее состав входили Евгений Маргулис, Александр Зайцев, Петр Подгородецкий, Андрей Державин и другие музыканты.

На сегодняшний день участниками коллектива являются Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов.