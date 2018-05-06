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ОВНА 1992-1993 годов

6 мая 1993 года: на Сухумскую табачную фабрику попал снаряд

© Фото : предоставлено Госмузеем Абхазии
Новости
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Темы:
"413 дней" (266)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Пенсионерка Людмила Тарнава, оставшаяся в оккупированном Сухуме пишет:

"Вчера стоял сильный грохот из всех орудий, я думала, что началось наступление отсюда на Новый Афон и Гудауту. Но в два часа дня!!! Вдруг днем наступление? И сегодня сильно очень бабахнуло два раза. Наверняка, это мощные бомбы. "Град" периодически отсюда палит туда. У колодца одна старушка сказала, что 9 мая закончится война. Сколько уже это предрекали, начиная  с зимы. Откуда она взяла? Может, организуется в самом деле широкомасштабное наступление туда, а вчера была лишь подготовка, пристрелка?"

Пенсионерка пишет, что 6 мая на табачную фабрику попал снаряд.

"Осколки долетели до нашего двора. Упал осколок у гаража перед нашим подъездом. Опасно выходить. Да и в окно может залететь и убить. По телевидению "Останкино" объявило о начале русско-абхазских переговоров в Майкопе. Но почему не грузино-абхазских? Разве мы с Россией воюем, а не с Грузией? Ничего непонятно",  – сетует Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (266)



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