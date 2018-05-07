Владимир Путин вступит в должность президента России 7 мая

Церемония инаугурации начнется в полдень, займет около 50 минут и будет транслироваться по "Первому каналу", "России 1", "России 24", НТВ, ОТР, МИР, а также на сайте Вести.ру.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Владимир Путин в понедельник вступит в должность президента России, церемония инаугурации станет для него четвертой в политической карьере, руководить страной он будет следующие шесть лет, сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Алексей Дружинин России необходим "настоящий прорыв": Путин обратился к россиянам

Мероприятие начнется в полдень и займет около 50 минут. Прямую трансляцию будут вести "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, МИР, а также сайт Вести.ру. У стен Кремля уже установлено специальное оборудование для подвесных телекамер, которые передают изображение с высоты "птичьего полета".

После инаугурации вступивший в должность президент вправе внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра на рассмотрение, когда это будет сделано – прерогатива главы государства.

Путин стал президентом в 2000 году, а в 2004-м его переизбрали на новый срок. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008-го пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.

Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой – за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России, по сложившейся традиции она пройдет в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце.