Новые "Мстители" побили рекорд "Звездных войн" по кассовым сборам

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Долгожданная премьера "Мстители: Война бесконечности" побила рекорд, достигнув в прокате отметки в один миллиард долларов быстрее, чем любой другой фильм в истории кино, пишет Sputnik Южная Осетия, ссылаясь на Газета.ru.

Очередному фильму супергеройской саги понадобилась для этого всего 11 дней, и это при том, что в некоторых странах, она еще не вышла в прокат — в Китае, к примеру, премьера состоится 11 мая. Ранее рекорд принадлежал другому проекту компании Disney — "Звездные войны: Пробуждение силы", которая преодолела миллиардный порог за 12 дней.

Картина вышла в прокат в США 27 апреля 2018 года и сразу же стала самой кассовой кинолентой в истории по итогам первого премьерного уикэнда. Лента собрала за первые выходные 630 миллионов долларов, из этой суммы 250 миллионов долларов приходится на кинотеатры в США.

Фильм "Мстители: Война бесконечности" объединил легендарных супергероев — Тони Старка, Тора, Халка, Капитана Америку, Черную вдову, Доктора Стрэнджа и других участников невероятных событий, которые успели полюбиться зрителям и благодаря многочисленным сольным проектам.

Согласно сюжету фильма, героям предстоит сразиться с главным злодеем, обладающим разрушительной силой — могущественным Таносом. Он планирует захватить власть над всей вселенной, но для этого ему требуются Камни бесконечности. Мстители вновь объединяются, чтобы спасти миры от неминуемой гибели. Роли в фильме исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Пол Беттани, Бенедикт Камбербэтч и другие.