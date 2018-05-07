Крымские пограничники проведут учения по борьбе с пиратством на Азовском море

Учения по борьбе с пиратством и захватом рыболовецких судов в Азовском море пройдут в понедельник 7 мая в Керченском проливе.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Крымские пограничники проведут учения, на которых отработают методы борьбы с морскими угрозами, сообщает РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ республики.

Пограничники освободят "захваченное" рыболовецкое судно в Азовском море, освободят "заложников" и нейтрализуют условных пиратов или террористов.

Ранее МИД РФ предупредил российские судовые компании о риске пиратских захватов на Украине.

С таким заявлением дипломаты выступили после задержания украинскими пограничниками в Азовском море судна "Норд" под флагом России. Инцидент произошел в конце марта. На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Позже двум членам экипажа удалось покинуть страну. Киев продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.