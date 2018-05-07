Владимир Путин вступил в должность президента России

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Владимир Путин вступил в должность главы России на новый шестилетний срок, сообщает РИА Новости.

Путин принес присягу, после этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность.

"Особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед народом и Россией", — обратился президент к российскому народу.

Действующий президент РФ Владимир Путин одержал убедительную победу на прошедших 18 марта 2018 года президентских выборах: 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.