Патроны к американской винтовке изъяли на российско-абхазской границе

В автомобиле, который остановили на российско-абхазской границе на пункте пропуска через реку Псоу сотрудники Пограуправления России, обнаружено 30 патронов к американской винтовке.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Патроны к американской винтовке М-16 обнаружили российские пограничники в автомобиле с абхазскими госномерами, сообщает "Кубань24" со ссылкой на пресс-службу пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник 7 мая.

"При осмотре автомобиля Porsche Caeynne с регистрационными номерами сопредельной республики правоохранители обнаружили боевые патроны калибра 5,56 мм к американской винтовке М-16. Боеприпасы были снаряжены в магазин к оружию, которое стоит на вооружении во всех силовых структурах США и стран НАТО", — говорится в сообщении.

Боеприпасы и автомобиль изъяты и переданы для проверки в УВД по Сочи для принятия решения о возбуждении уголовного дела.