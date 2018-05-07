Правительство в соответствии с конституцией сложило свои полномочия после вступления президента РФ в должность 7 мая.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента России, соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России", — говорится в сообщении.

Правительство в соответствии с конституцией сложило свои полномочия после вступления президента РФ в должность 7 мая.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.