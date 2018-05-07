19:28 07 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Инаугурация президента России В. Путина

Путин назвал кандидатуру премьер-министра России

© Sputnik . Алексей Дружинин
Новости
Получить короткую ссылку
26820

Госдума рассмотрит кандидатуру, предложенную президентом на должность председателя правительства России, на пленарном заседании 8 мая.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Действующий президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов
    Мы начинаем КВН

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил с директором североосетинского государственного театра КВН разработку проекта КВН в республике.

  • Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса 5 Звезд самой престижной организации в сфере аудита аэропортов – Skytrax World Airport Awards
    Высочайший статус

    Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса "Пять Звезд", которым по всему миру обладает менее десятка воздушных гаваней.

  • Вице-спикер НС Эдуард Шармазанов во время специального заседания парламента по выборам нового премьер-министра Армении (1 мая 2018). Еревaн
    Решение принято

    Глава фракции "Елк" Никол Пашинян завтра будет избран премьером Армении, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Республиканской партии.

  • Футбольный мяч
    Быть в тонусе

    По случаю Дня защитника Отечества в Казахстане Sputnik решил выяснить, как чиновники следят за своей физической формой и каким спортом занимаются.

  • Архивное фото премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева
    Я с проверкой!

    Премьер Кыргызстана отправился на юг страны проверять работу чиновников, в том числе качество реконструкции аэропорта в Джалал-Абаде.

  • Салют 9 Мая в День Победы
    Самые популярные

    Белорусские города Минск и Брест вошли в топ-10 городов-героев, популярных у российских туристов на 9 Мая.

  • Город Лиепая
    Трамвай до Лиепаи

    Трамваи производства Тверского вагоностроительного завода, вызвавшие волнения в Министерстве обороны Латвии и Полиции безопасности, не появятся на улицах Лиепаи.

  • Пульт и телевизор
    Перерыв в вещании

    Высший административный суд Литвы отклонил жалобу компании ТВ-услуг Init на необоснованную, по ее мнению, остановку вещания телеканала "РТР-Планета" в республике.

  • Город Тирасполь. Архивное фото
    Время и место

    Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" пройдет 29-30 мая в Риме, сообщили в бюро по реинтеграции республики.

  • Ордена и медали ветерана ВОВ, архивное фото
    Защитник Ленинграда

    В составе делегации из Таджикистана в Санкт-Петербург приедет 97-летний ветеран Хайдар Халимов, участник обороны Ленинграда.

  • Из Ташкента в Бишкек отправился первый автобусный рейс
    Первый пошел!

    Из Узбекистана в Кыргызстан в понедельник отправился первый автобусный рейс, скоро рейсы станут регулярными.

  • Площадь Свободы в Таллинне
    Самая "западная"

    Американские специалисты назвали Эстонию самой "западной" из всех государств постсоветского пространства. В тройку лидеров вошли также Литва и Латвия.

  • Анатолий Бибилов
    Мы начинаем КВН

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил с директором североосетинского государственного театра КВН разработку проекта КВН в республике.

  • Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса 5 Звезд самой престижной организации в сфере аудита аэропортов – Skytrax World Airport Awards
    Высочайший статус

    Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса "Пять Звезд", которым по всему миру обладает менее десятка воздушных гаваней.

  • Вице-спикер НС Эдуард Шармазанов во время специального заседания парламента по выборам нового премьер-министра Армении (1 мая 2018). Еревaн
    Решение принято

    Глава фракции "Елк" Никол Пашинян завтра будет избран премьером Армении, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Республиканской партии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сухумский забег состоялся на набережной Махаджиров
Полный спорта воскресный день: "Сухумский забег" и триатлон
Катюша и письма с фронта: как школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной
"Катюша" и письма с фронта: как школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной
Георгиевская ленточка за рубежом
Георгиевская ленточка по земному шару

Соцсети

Sputnikabkhazia