Хаджимба поздравил Путина со вступлением в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации в понедельник 7 мая.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 7 мая поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

© Sputnik . Максим Блинов Владимир Путин вступил в должность президента России

"Примите мои искренние поздравления со вступлением в должность президента Российской Федерации. Мудрый выбор российского народа еще раз подтверждает их доверие выбранному Вами курсу, направленному на дальнейшее развитие обороноспособного, экономически сильного и стабильного государства", — говорится в поздравлении.

Президент Абхазии отметил, что упрочение союзнического взаимодействия между нашими странами и дальнейшее укрепление стратегического партнерства – важнейшее направление внешней политики республики.

"Убежден, что Ваша деятельность на посту Президента Российской Федерации будет и в будущем способствовать укреплению абхазо-российских взаимоотношений, основанных на отношениях дружбы и взаимного доверия наших народов", — подчеркнул Хаджимба.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.