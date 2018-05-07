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Встреча Рауля Хаджимба и Владимира Путина в Пицунде

Хаджимба поздравил Путина со вступлением в должность президента России

Пресс-служба президента Абхазии
Новости
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Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации в понедельник 7 мая.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 7 мая поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Президент РФ В. Путин на церемонии подписания соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ
© Sputnik . Максим Блинов
Владимир Путин вступил в должность президента России

"Примите мои искренние поздравления со вступлением в должность президента Российской Федерации. Мудрый выбор российского народа еще раз подтверждает их доверие выбранному Вами курсу, направленному на дальнейшее развитие обороноспособного, экономически сильного и стабильного государства", — говорится в поздравлении.

Президент Абхазии отметил, что упрочение союзнического взаимодействия между нашими странами и дальнейшее укрепление стратегического партнерства – важнейшее направление внешней политики республики.

"Убежден, что Ваша деятельность на посту Президента Российской Федерации будет и в будущем способствовать укреплению абхазо-российских взаимоотношений, основанных на отношениях дружбы и взаимного доверия наших народов", — подчеркнул Хаджимба.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.




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