Чтобы жизнь малиной не казалась: немецкие врачи просят ввести "налог на сахар"

Врачи Германии просят на законодательном уровне ограничить употребление сахара, считая, что такие меры помогу бороться с распространением диабета и ожирения в Германии.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Более двух тысяч врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам правительства и лидерам партий, где призвали ввести налоги на продукты с высоким содержанием сахара, особенно на сладкие напитки, а также запретить рекламу, ориентированную на детей, пишет "360tv".

Подобные ограничения сейчас приняты в стране в рамках борьбы с курением.

По данным издания Deutsche Welle, мнения членов правительства и парламентариев разделились: кто-то считает некорректным вмешиваться в режим питания граждан, кто-то посчитал предлагаемые меры целесообразными.

Неправительственная организация Foodwatch опубликовала в начале апреля 100-страничное исследование под названием Coca-Cola-Report, в котором утверждается, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков несет ответственность за распространение таких болезней, как ожирение и диабет второго типа.

После этого организация предложила ввести на территории ЕС маркировку для продуктов питания в виде "светофора", где красным цветом обозначались бы продукты с чрезмерным содержанием сахара, жира и соли.