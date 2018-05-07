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7 мая 2018. Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле.

Качественная перезагрузка жизни населения: эксперт о "майских указах" Путина

© Sputnik . Евгений Биятов
Новости
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Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Амбициозные, но выполнимые и конкретные задачи ставят перед государством и правительством новые "майские указы" вступившего в понедельник в должность президента России Владимира Путина, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Отличие принципиальное, в этих "майских указах" поставлены гораздо более амбициозные задачи, предусматривающие качественную перезагрузку жизни населения — в сторону, естественно, улучшения. А прежние "майские указы" были социальными, но они не предполагали качественного рывка", — сказал Мухин РИА Новости.

В вышедшем понедельник указе Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

Эксперт добавил, что "мы имеем дело с четкой программой реализации тех требований, которые формирует население РФ к исполнительной вертикали", и новому составу кабинета министров придется выполнить эти распоряжения.

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"Там определены объемы и определены даты, к которым необходимо это сделать. В случае неуспеха, скорее всего, не избежать каких-то организационных и кадровых выводов в исполнительной вертикали. Поэтому, думаю, что это даже не руководство к действию, это конкретный план по достижению определенного социально-экономического статуса, в котором интересы гражданина РФ учтены в первую голову", — пояснил Мухин.

При этом политолог отметил, что для исполнения указов на региональный и федеральный уровень власти придут новые люди.

"Премьер у нас старый будет, а люди будут новыми на региональном и федеральном уровне… Ротация в органах власти – это непременный признак того, что эффективность должна быть положена в основу деятельности исполнительной вертикали. Если этот принцип эффективности не будет соблюдаться, то, к сожалению, это ляжет репутационно серьезной нагрузкой на верховной власти, что недопустимо в тех сложных условиях, в которых Россия сейчас живет и действует", — прокомментировал Мухин.

Эксперт также отметил, что новый указ Путина не дает шанса кабинету министров не исполнить предвыборные обещания.

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Теги:
майские указы, президент России, Владимир Путин, Россия



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