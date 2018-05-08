Пожар во дворце спорта в Красноярске: погибших и пострадавших нет

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. В красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина произошел пожар, его уже ликвидировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.
Очаг возгорания находился в районе кровли, и несущие конструкции сооружения не пострадали.
Тушили пожар 83 спасателя и 30 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Движение через остров Отдыха между берегов Енисея, где находится Дворец спорта, полностью перекрыли.
Утро 08.05.18 горит дворец спорта им. Ярыгина. pic.twitter.com/0wKo0UNbh3— Виталий Катаев (@kataev76) 8 мая 2018 г.
Дворец спорта имени Ярыгина — объект Универсиады-2019. Его построили в 1981 году, до 1995 года во дворце существовала ледовая арена, которую затем заменили паркетом.
В 2016 году началась реконструкция здания, сдача планировалась на 2018 год. После этого там вновь появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и другим видам.
ЧП в Красноярске: горит Дворец спорта имени Ивана Ярыгинаhttps://t.co/U28wW3mfPf pic.twitter.com/0FPBRz400n— НКК (@gazeta_NKK) 8 мая 2018 г.