Пожар во дворце спорта в Красноярске: погибших и пострадавших нет

Сигнал о возгорании поступил в 05:32 по местному времени. Площадь пожара достигала 250 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. В красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина произошел пожар, его уже ликвидировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

Очаг возгорания находился в районе кровли, и несущие конструкции сооружения не пострадали.

Тушили пожар 83 спасателя и 30 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Движение через остров Отдыха между берегов Енисея, где находится Дворец спорта, полностью перекрыли.

Утро 08.05.18 горит дворец спорта им. Ярыгина. pic.twitter.com/0wKo0UNbh3 — Виталий Катаев (@kataev76) 8 мая 2018 г.

Дворец спорта имени Ярыгина — объект Универсиады-2019. Его построили в 1981 году, до 1995 года во дворце существовала ледовая арена, которую затем заменили паркетом.

В 2016 году началась реконструкция здания, сдача планировалась на 2018 год. После этого там вновь появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и другим видам.