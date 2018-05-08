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Урок русского языка в Институте иностранных языков Тишринского университета в Сирии

Конгресс США планирует увеличить число русскоязычных специалистов в ВС

© Sputnik . Дмитрий Виноградов
Новости
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В законопроект о финансировании и политике Пентагона на 2019 год внесена поправка, согласно которой руководство Пентагона должно оценить уровень проблемы с нехваткой квалифицированных специалистов с иностранными языками.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Конгресс США поручил министру обороны Джеймсу Мэттису представить доклад о наличии в американских вооруженных силах специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками, сообщает РИА Новости.

В законопроекте о финансировании и политике Пентагона на 2019 год отмечается, что не позднее, чем через 180 дней после вступления закона в силу, руководство Пентагона должно будет оценить уровень проблемы с нехваткой квалифицированных специалистов с иностранными языками и предложить законодателям план решения этой проблемы.

Ожидается, что Комитет Палаты представителей по вооруженным делам рассмотрит законопроект на этой неделе.

В прошлом году стало известно, что министерство Военно-морских сил США начало поиск компании-подрядчика для создания службы мониторинга соцсетей, СМИ, блогов и форумов на русском, немецком, французском, испанском, японском и других языках.




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