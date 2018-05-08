Путин поздравил жителей стран бывшего СССР с 9 Мая

Поздравительные послания были адресованы лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также гражданам Грузии и Украины.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с 73 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Глава государства поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, в поздравительных посланиях президент России подчеркивает, что День Победы — священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма.

Президент РФ также передал слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.