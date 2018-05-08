Небесные создания или модные грешницы: как прошел Met Gala 2018

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Гости Met Gala 2018 в своих нарядах должны были обыграть тему католической религии, сообщает РИА Новости.
Звезды пытались перещеголять друг друга в выборе самых невероятных и экспериментальных нарядов.
Среди гостей бала были Мадонна, супермодель Джиджи Хадид, актрисы Блейк Лайвли, Сара Джессика Паркер и многие другие звезды мирового шоу-бизнеса.
© AP Photo. Charles Sykes/InvisionСупермодель Джиджи Хадид на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Амаль Клуни, появившаяся в наряде от Richard Quinn, была одной из трех "хозяек вечера". Эту почетную обязанность она разделила с Донателлой Версаче (многие знаменитости выбрали наряды именно ее модного дома) и Рианной.
© REUTERS / Brendan McDermidАктер Джордж Клуни с женой Амаль на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Певица Ники Минаж для вечера выбрала платье с "огненным" шлейфом от Oscar de la Renta.
© AP Photo. Charles Sykes/InvisionПевица Ники Минаж на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян появилась на балу в обтягивающем золотом платье от Versace.
© REUTERS / Brendan McDermidФотомодель Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Певица Карди Би (Cardi B) и дизайнер Джереми Скотт пришли на вечер в созданных им нарядах модного дома Moschino.
© AFP 2018 / Hector RetamalМодельер Джереми Скотт и певица Карди Би на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Певица и актриса Кэти Перри для вечера выбрала платье ангела от Versace.
© REUTERS / Eduardo MunozАктриса Кэти Перри на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Певица Дженифер Лопес появилась в наряде от Balmain с вышитым крестом.
© AP Photo. Charles Sykes/InvisionПевица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Певица Рианна выбрала серебряное платье от Maison Margiela с "папской" тиарой.
© AFP 2018 / Angela WeissПевица Рианна на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Не могла этот вечер пропустить и Мадонна. Легенда поп-музыки появилась на балу Института костюма в платье темной королевы от Jean Paul Gaultier.
© REUTERS / Brendan McDermidПевица Мадонна на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Звезда фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" актриса Фрэнсис Макдорманд выбрала наряд от Valentino Haute Couture.
© REUTERS / Carlo AllegriАктриса Фрэнсис Макдормэнд на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Сладкой парочкой бала Института костюма Met Gala были Брэдли Купер и Ирина Шейк. Молодая мама выбрала золотой наряд от Versace.
© REUTERS / Carlo AllegriСупермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
Впервые бал Института костюма MET Gala прошел 70 лет назад — в 1948 году. Его основательницей была Элеонор Ламберт — "крестная мать" нью-йоркской моды. В этом году темой бала MET Gala стала мода и религия, а соведущими Анны Винтур — Донателла Версаче, Амаль Клуни и Рианна.
- Актриса Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке© AP Photo. Invision/Charles Sykes
- Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке© REUTERS / Eduardo Munoz
- Певица Рита Ора на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке© REUTERS / Eduardoo Munoz
- Певица Ариана Гранде на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке© AFP 2018 / Hector Retamal
- Модель Кара Делевинь на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке© REUTERS / Carlo Allegri
- Модель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке© AP Photo. Invision/Charles Sykes
- Актриса Диана Крюгер на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке© AFP 2018 / Angela Weiss
- Фотомодель Имаан Хаммам на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке© AP Photo. Charles Sykes/Invision