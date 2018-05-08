Небесные создания или модные грешницы: как прошел Met Gala 2018

В Нью-Йорке прошел главный бал мира модной индустрии Met Gala 2018.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Гости Met Gala 2018 в своих нарядах должны были обыграть тему католической религии, сообщает РИА Новости.

Звезды пытались перещеголять друг друга в выборе самых невероятных и экспериментальных нарядов.

Среди гостей бала были Мадонна, супермодель Джиджи Хадид, актрисы Блейк Лайвли, Сара Джессика Паркер и многие другие звезды мирового шоу-бизнеса.

© AP Photo. Charles Sykes/Invision Супермодель Джиджи Хадид на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Амаль Клуни, появившаяся в наряде от Richard Quinn, была одной из трех "хозяек вечера". Эту почетную обязанность она разделила с Донателлой Версаче (многие знаменитости выбрали наряды именно ее модного дома) и Рианной.

© REUTERS / Brendan McDermid Актер Джордж Клуни с женой Амаль на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица Ники Минаж для вечера выбрала платье с "огненным" шлейфом от Oscar de la Renta.

© AP Photo. Charles Sykes/Invision Певица Ники Минаж на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян появилась на балу в обтягивающем золотом платье от Versace.

© REUTERS / Brendan McDermid Фотомодель Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица Карди Би (Cardi B) и дизайнер Джереми Скотт пришли на вечер в созданных им нарядах модного дома Moschino.

© AFP 2018 / Hector Retamal Модельер Джереми Скотт и певица Карди Би на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица и актриса Кэти Перри для вечера выбрала платье ангела от Versace.

© REUTERS / Eduardo Munoz Актриса Кэти Перри на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица Дженифер Лопес появилась в наряде от Balmain с вышитым крестом.

© AP Photo. Charles Sykes/Invision Певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица Рианна выбрала серебряное платье от Maison Margiela с "папской" тиарой.

© AFP 2018 / Angela Weiss Певица Рианна на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Не могла этот вечер пропустить и Мадонна. Легенда поп-музыки появилась на балу Института костюма в платье темной королевы от Jean Paul Gaultier.

© REUTERS / Brendan McDermid Певица Мадонна на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Звезда фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" актриса Фрэнсис Макдорманд выбрала наряд от Valentino Haute Couture.

© REUTERS / Carlo Allegri Актриса Фрэнсис Макдормэнд на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Сладкой парочкой бала Института костюма Met Gala были Брэдли Купер и Ирина Шейк. Молодая мама выбрала золотой наряд от Versace.

© REUTERS / Carlo Allegri Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Впервые бал Института костюма MET Gala прошел 70 лет назад — в 1948 году. Его основательницей была Элеонор Ламберт — "крестная мать" нью-йоркской моды. В этом году темой бала MET Gala стала мода и религия, а соведущими Анны Винтур — Донателла Версаче, Амаль Клуни и Рианна.