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Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Небесные создания или модные грешницы: как прошел Met Gala 2018

© AFP 2018 / Angela Weiss
Новости
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В Нью-Йорке прошел главный бал мира модной индустрии Met Gala 2018.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Гости Met Gala 2018 в своих нарядах должны были обыграть тему католической религии, сообщает РИА Новости.

Звезды пытались перещеголять друг друга в выборе самых невероятных и экспериментальных нарядов.

Среди гостей бала были Мадонна, супермодель Джиджи Хадид, актрисы Блейк Лайвли, Сара Джессика Паркер и многие другие звезды мирового шоу-бизнеса.


                        ©
                    AP Photo. Charles Sykes/Invision
Супермодель Джиджи Хадид на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Амаль Клуни, появившаяся в наряде от Richard Quinn, была одной из трех "хозяек вечера". Эту почетную обязанность она разделила с Донателлой Версаче (многие знаменитости выбрали наряды именно ее модного дома) и Рианной.


                        ©
                    REUTERS / Brendan McDermid
Актер Джордж Клуни с женой Амаль на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица Ники Минаж для вечера выбрала платье с "огненным" шлейфом от Oscar de la Renta.


                        ©
                    AP Photo. Charles Sykes/Invision
Певица Ники Минаж на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян появилась на балу в обтягивающем золотом платье от Versace.


                        ©
                    REUTERS / Brendan McDermid
Фотомодель Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица Карди Би (Cardi B) и дизайнер Джереми Скотт пришли на вечер в созданных им нарядах модного дома Moschino.


                        ©
                    AFP 2018 / Hector Retamal
Модельер Джереми Скотт и певица Карди Би на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица и актриса Кэти Перри для вечера выбрала платье ангела от Versace.


                        ©
                    REUTERS / Eduardo Munoz
Актриса Кэти Перри на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица Дженифер Лопес появилась в наряде от Balmain с вышитым крестом.


                        ©
                    AP Photo. Charles Sykes/Invision
Певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Певица Рианна выбрала серебряное платье от Maison Margiela с "папской" тиарой.


                        ©
                    AFP 2018 /  Angela Weiss
Певица Рианна на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Не могла этот вечер пропустить и Мадонна. Легенда поп-музыки появилась на балу Института костюма в платье темной королевы от Jean Paul Gaultier.


                        ©
                    REUTERS / Brendan McDermid
Певица Мадонна на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Звезда фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" актриса Фрэнсис Макдорманд выбрала наряд от Valentino Haute Couture.


                        ©
                    REUTERS / Carlo Allegri
Актриса Фрэнсис Макдормэнд на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Сладкой парочкой бала Института костюма Met Gala были Брэдли Купер и Ирина Шейк. Молодая мама выбрала золотой наряд от Versace.


                        ©
                    REUTERS / Carlo Allegri
Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

Впервые бал Института костюма MET Gala прошел 70 лет назад — в 1948 году. Его основательницей была Элеонор Ламберт — "крестная мать" нью-йоркской моды. В этом году темой бала MET Gala стала мода и религия, а соведущими Анны Винтур — Донателла Версаче, Амаль Клуни и Рианна.

  • Актриса Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    Актриса Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    © AP Photo. Invision/Charles Sykes
  • Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    © REUTERS / Eduardo Munoz
  • Певица Рита Ора на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    Певица Рита Ора на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    © REUTERS / Eduardoo Munoz
  • Певица Ариана Гранде на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    Певица Ариана Гранде на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    © AFP 2018 / Hector Retamal
  • Модель Кара Делевинь на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    Модель Кара Делевинь на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    © REUTERS / Carlo Allegri
  • Модель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    Модель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    © AP Photo. Invision/Charles Sykes
  • Актриса Диана Крюгер на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    Актриса Диана Крюгер на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    © AFP 2018 / Angela Weiss
  • Фотомодель Имаан Хаммам на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    Фотомодель Имаан Хаммам на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
    © AP Photo. Charles Sykes/Invision
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© AP Photo. Invision/Charles Sykes
Актриса Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке

 

 

 

 

 




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