ПВО Сирии отразила ракетный удар Израиля

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Израиль нанес удар по территориям к югу от Дамаска, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское телевидение.

"ПВО Сирии сбила две израильские ракеты, обе были уничтожены в районе Кисва в провинции Дамаск", — уточнил собеседник журналистов.

Источник в международном аэропорту Бейрута подтвердил РИА Новости, что в предположительный момент удара в воздушном пространстве Ливана находились израильские самолеты.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эти сообщения комментировать отказались.

Это не первое сообщение о ракетном ударе Израиля по территории САР. Так, в начале апреля СМИ писали о возможной причастности Тель-Авива к бомбардировке базы Т-4 в Хомсе. В минобороны еврейского государства эту информацию никак не прокомментировали.

В конце апреля источник в армии Сирии рассказал РИА Новости, что военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо подверглись атаке со стороны ВВС Израиля. Реакции на эти заявления не последовало.