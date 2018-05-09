Два человека погибли при израильской ракетной атаке в Сирии

Во вторник 8 мая ракетные удары Израиля были нанесены по пригороду Дамаска.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Два человека стали жертвами ракетного удара Израиля по пригороду Дамаска,сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

В сообщении говорится, что погибли супружеская пара в провинции Дераа к югу от Дамаска.

© Sputnik . Михаил Воскресенский ПВО Сирии отразила ракетный удар Израиля

Во вторник вечером СМИ сообщили о нанесении ракетного удара Израиля по Сирии.

ПВО Сирии отразили ракетную атаку в районе Кисаб, уничтожив в воздухе две израильские ракеты.

Власти региона организовали доступность бомбоубежища.

Это не первое сообщение о ракетном ударе Израиля по территории САР. Так, в начале апреля СМИ писали о возможной причастности Тель-Авива к бомбардировке базы Т-4 в Хомсе. В минобороны еврейского государства эту информацию никак не прокомментировали.

В апреле источник в армии Сирии рассказал представителям СМИ, что военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо подверглись атаке со стороны ВВС Израиля. Реакции на эти заявления не последовало.



