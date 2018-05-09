Тысячи человек в Берлине почтили память советских воинов

В Трептов-парке в Берлине собрались главы дипмиссий разных стран и возложили цветы к советскому мемориалу.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. В возложении цветов к мемориалу советским воинам в Берлине приняло участие несколько тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Официально празднование Дня Победы в Берлине утром в среду началось с минуты молчания в Трептов-парке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Память погибших в Великой Отечественной почтили в Сухуме

У подножья мемориала собрались главы и представители дипмиссий России, США, Вьетнама, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Туркмении, а также федерального правительства Германии, сената Берлина, земли Бранденбурга, политических партий и антифашистских организаций. Они поднялись на курган, на котором высится памятник, с цветами в руках.

Следом за официальными лицами цветы возложили участники войны и сопротивления, русскоязычные жители Германии, гости немецкой столицы.

Многие из присутствующих пришли на возложение с плакатами, специально изготовленными для акции "Бессмертный полк", который состоится позже в центре Берлина, возле Бранденбургских ворот.

Отдельной колонной к мемориалу подошли байкеры из российского клуба "Ночные волки" и их единомышленники из стран Европы, которые приняли участие в мотопробеге "Дороги Победы-2018".