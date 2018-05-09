Президент России заступился за ветерана Великой Отечественной войны

После окончания парада Победы в Москве произошел небольшой инцидент между охраной президента и ветераном Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. К президенту России Владимиру Путину во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве попытался подойти спустившийся с трибуны ветеран войны, сотрудники службы охраны попытались преградить путь, однако Путин вмешался в ситуацию.

Владимир Путин подошел к ветерану и пожал ему руку, пригласил ветерана пройти с ним в Александровский сад.

Далее они продолжили путь вместе, сообщает РИА Новости.

Путин и тот самый ветеран, которого пыталась не пропустить охрана pic.twitter.com/ubMSab6BJ0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 мая 2018 г.

После окончания парада Победы в Москве президент России Владимир Путин отправился к могиле Неизвестного солдата в Москве для участия в церемонии возложения венков.