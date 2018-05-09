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Пробное включение освещения на Крымском мосту

Полная готовность: завершено строительство автодорожной части Крымского моста

© Фото: © Инфоцентр "Крымский мост"
Новости
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Компания "Стройгазмонтаж" выполняет также строительство железнодорожной части Крымского моста.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Завершен первый этап строительства Крымского моста — его автодорожной части, сообщает РИА Новости.

Компания "Стройгазмонтаж" выполнила строительство автодорожной части моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения.

Запуск движения по мосту запланирован на конец мая 2018 года.

"Компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста — в части автодорожной составляющей", — говорится в сообщении заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

Объект капитального строительства предъявлен приемочной комиссии, в которую вошли представители заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора.

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© Sputnik
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Согласно итоговому акту, предъявленная к приемке автодорожная часть моста выполнена в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлена подрядчиком к вводу эксплуатации и принята заказчиком.

За оставшееся время дорожникам предстоит завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службам эксплуатации — обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений к обеспечению безопасного движения по новой автодороге.

Одновременно "Стройгазмонтаж" продолжает строительные работы по второму этапу госконтракта, который включает в себя строительство железнодорожной части Крымского моста.

Срок выполнения второго этапа ограничен декабрем 2019 года.

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