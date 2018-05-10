Эксперты: мировые цены на нефть растут

Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года после того, как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Данные торгов свидетельствуют о том, что цены на нефть в мире в четверг торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 08:08 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% — до 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% — до 71,69 доллара за баррель.

Эксперты считают что, введение санкций против Ирана может привести к сокращению запасов нефти в мире.

Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Ядерный суицид: США уничтожают сделку с Ираном и остатки своей репутации

По прогнозам экспертов, летом стоимость нефти марки Brent может составить 82,5 доллара за баррель.

Поддержку росту мировых цен также оказали данные по запасам сырья в США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 мая, уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 433,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось сокращение только на 0,2 миллиона баррелей.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник 8 мая, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом, и Америка выходит их иранского соглашения.

