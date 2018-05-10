Эксперты: мировые цены на нефть растут

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Данные торгов свидетельствуют о том, что цены на нефть в мире в четверг торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, сообщает РИА Новости.
По состоянию на 08:08 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% — до 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% — до 71,69 доллара за баррель.
Эксперты считают что, введение санкций против Ирана может привести к сокращению запасов нефти в мире.
Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
По прогнозам экспертов, летом стоимость нефти марки Brent может составить 82,5 доллара за баррель.
Поддержку росту мировых цен также оказали данные по запасам сырья в США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 мая, уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 433,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось сокращение только на 0,2 миллиона баррелей.