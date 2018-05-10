Путешественники во время кругосветного путешествия высадились на Сахалине

Пилоты путешествуют с 23 апреля, за это время они посетили Канаду, Новую Зеландию, Шотландию, Грецию, Исландию, Египет, Индию, Таиланд, Вьетнам, Южную Корею и Россию.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Американские пилоты, совершившие кругосветное путешествие, совершили посадку на Сахалине, сообщает РИА Новости.

О том, что два пилоты высадились на крупнейшем острове России, сообщила пресс-служба аэропорта "Южно-Сахалинск".

Арчер Уильям Пол из Оклахомы и Чу Пер Жоу из Аризоны прибыли на остров на частном самолете Eclipse 500.

© Фото : Аэропорт Южно-Сахалинск Пилоты Арчер Уильям Пол из Оклахомы и Чу Пер Жоу из Аризоны прибыли на остров на частном самолете Eclipse 500

Пилоты путешествуют с 23 апреля, за это время они посетили Канаду, Новую Зеландию, Шотландию, Грецию, Исландию, Египет, Индию, Таиланд, Вьетнам, Южную Корею и Россию.

С аэропорта "Южно-Сахалинск" путешественники вылетают в Петропавловск-Камчатский, затем отправятся домой.

"Такую поездку было спланировать достаточно сложно, сказывалась нехватка подобного опыта. До этого мы путешествовали только на небольшие расстояния и ни разу не совершали перелет через море", — отметил один из путешественников.

© Фото : Аэропорт Южно-Сахалинск Самолет Eclipse 500

Легкий реактивный пассажирский самолет Eclipse 500 может находиться в полете до трех часов, поэтому каждый перелет был спланирован тщательно и состоял из отрезков от полутора до трех часов в воздухе. Самолет развивает скорость до 700 километров в час, а максимальная дальность его полета составляет 2,5 тысячи километров.