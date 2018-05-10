Российские военные раздали продуктовые наборы в Восточной Гуте

Район Восточная Гута в Сирии, примыкающий к Дамаску, в 2011 году заняла вооруженная оппозиция. В связи с нарушением боевиками режима перемирия, правительственные войска Сирии в феврале 2018 года начали операцию по зачистке пригорода от террористов.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. В Сирии российские военные раздали гуманитарную помощь в Восточной Гуте, сообщает РИА Новости.

Около 500 продовольственных наборов, включающих в себя консервированные мясные продукты, муку, крупы и прочее, были переданы местным жителям.

© Sputnik . Дмитрий Виноградов Раздача гуманитарной помощи в сирийской провинции Латакия

Акция гуманитарной помощи была организована российскими военными из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По словам начальника группы центра по примирению Сергея Бикушева, это первая такая акция в Восточной Гуте, освобожденной от боевиков.

Бикушев также подчеркнул, что такие акции планируются по всем населенным пунктам анклава.

Район Восточная Гута, примыкающий к Дамаску, в 2011 году заняла вооруженная оппозиция. С 2016 года находился под контролем террористических организаций "Джебхат ан-Нусра"* и "Джейш аль-Ислам", а также связанных с ними группировок "Ахрар аш-Шам"*, "Фейлак ар-Рахман" и "Фаджр аль-Умма"*.

В связи с нарушением боевиками режима перемирия правительственные войска в феврале 2018 года начали операцию по зачистке пригорода от террористов.

После принятия 24 февраля 2018 года Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению на всей территории Сирии боевых действий по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля вводились ежедневные гуманитарные паузы.

* Террористические организации запрещены в России

