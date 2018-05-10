Иранские парламентарии сожгли текст ядерного соглашения и американский флаг

Акция депутатов Ирана была совершена в связи с решением Вашингтона о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Депутаты иранского парламента сожгли флаг Америки на следующий день после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном, сообщает РИА Новости.

Видео акции размещено на просторах интернета.

На кадрах видно, как один из парламентариев взошел на трибуну и продемонстрировал президиуму изображение американского флага, напечатанного на бумаге, после чего попытался поджечь лист зажигалкой.

Сжечь флаг депутат смог не с первого раза, коллеги помогали депутату совершить акцию.

Там же они сожгли еще одну бумагу, по сообщениям СМИ, это была копия договора о ядерной сделке.

Обе горящие бумаги были брошены с трибуны вниз, затем парламентарии начали их топтать.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник 8 мая, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом, и Америка выходит их иранского соглашения.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

При этом остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.