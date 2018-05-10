Лидер Сирии оценил затраты на восстановление страны

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Лидер Сирии Башар Асад заявил в четверг, что на восстановление страны потребуется сумма до 400 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится, что восстановление будет стоить сотни миллиардов.
"Минимум 200 миллиардов долларов, и некоторые оценки поднимают сумму до почти 400 миллиардов долларов. Почему нет точной оценки? Потому что некоторые регионы находятся еще под контролем террористов, и мы не можем назвать точную сумму", — заявил Асад в интервью греческому СМИ.
Военно-политический конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
Ранее было объявлено о победе над запрещенной в России группировкой Исламское государство в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России