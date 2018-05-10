Лидер Сирии оценил затраты на восстановление страны

Асад отметил, что точную сумму, необходимую для восстановления страны, назвать сложно, поскольку некоторые районы до сих пор находятся под контролем террористов.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Лидер Сирии Башар Асад заявил в четверг, что на восстановление страны потребуется сумма до 400 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что восстановление будет стоить сотни миллиардов.

© Sputnik . Дмитрий Виноградов Российские военные раздали продуктовые наборы в Восточной Гуте

"Минимум 200 миллиардов долларов, и некоторые оценки поднимают сумму до почти 400 миллиардов долларов. Почему нет точной оценки? Потому что некоторые регионы находятся еще под контролем террористов, и мы не можем назвать точную сумму", — заявил Асад в интервью греческому СМИ.

Военно-политический конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Ранее было объявлено о победе над запрещенной в России группировкой Исламское государство в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России