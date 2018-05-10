Турист погиб в Сочи во время прогулки в горах

В МЧС поступило сообщение о том, что двое туристов при прогулке в горно-лесной местности близ курорта Сочи упали с крутого склона.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Турист получил смертельные увечья во время прогулки в горно-лесной местности близ курорта Сочи, пишет "Макс Портал" со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС России.

Днем 9 мая в службу ЧС поступил звонок из горного курорта Сочи, мужчина сообщил, что двое туристов при прогулке в горно-лесной местности близ курорта упали с крутого склона, в результате чего один из них получил серьезные травмы, требуется помощь в его транспортировке.

К моменту приезда спасательной службы, на месте происшествия уже работали медики и спасатели горного курорта.

Медицинский работник проводил сердечно-легочную реанимацию, но из-за крайне тяжелого состояния больного – черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника — результатов реанимационные мероприятия не принесли.

Состояние второго пострадавшего туриста — 31-летнего сочинца — удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как позже рассказал мужчина, они поднимались по запрещенному для прохода участку горно-лесной местности, оборудованному предупреждающими об этом знаками.