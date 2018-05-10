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Вид на горы Главного Кавказского хребта с обзорной площадки на вершине горы Роза Пик на горном курорте Роза хутор в Красной поляне.

Турист погиб в Сочи во время прогулки в горах

© Sputnik . Владимир Астапкович
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В МЧС поступило сообщение о том, что двое туристов при прогулке в горно-лесной местности близ курорта Сочи упали с крутого склона.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Турист получил смертельные увечья во время прогулки в горно-лесной местности близ курорта Сочи, пишет "Макс Портал" со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС России.

Днем 9 мая в службу ЧС поступил звонок из горного курорта Сочи, мужчина сообщил, что двое туристов при прогулке в горно-лесной местности близ курорта упали с крутого склона, в результате чего один из них получил серьезные травмы, требуется помощь в его транспортировке.

Каньон реки Ац
© Фото: dtpsochi
Спасатели нашли тело одного из туристов, пропавшего в горах Сочи

К моменту приезда спасательной службы, на месте происшествия уже работали медики и спасатели горного курорта.

Медицинский работник проводил сердечно-легочную реанимацию, но из-за крайне тяжелого состояния больного – черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника — результатов реанимационные мероприятия не принесли.

Состояние второго пострадавшего туриста — 31-летнего сочинца — удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как позже рассказал мужчина, они поднимались по запрещенному для прохода участку горно-лесной местности, оборудованному предупреждающими об этом знаками.




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