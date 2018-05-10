Песков: открытие Крымского моста трудно представить без Путина

Крымский мост будет одним из самых крупных в России, на протяжении 19 километров по нему пройдут автомобильная и железная дороги.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Церемонию открытия Крымского моста сложно представить без Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что точная дата открытия будет известна позже, но это произойдет в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

"Я пока не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста. Скажу лишь, что очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена и что, конечно же, открытие будет в ближайшее время. Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", — сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путина ожидают на открытии Крымского моста 15 или 16 мая.

Песков также заверил прессу в том, что точные дата и время будут озвучены заблаговременно.