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Строительство Крымского моста

Песков: открытие Крымского моста трудно представить без Путина

© Sputnik . Виталий Тимкив
Новости
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Крымский мост будет одним из самых крупных в России, на протяжении 19 километров по нему пройдут автомобильная и железная дороги.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. Церемонию открытия Крымского моста сложно представить без Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пробное включение освещения на Крымском мосту
© Фото: © Инфоцентр "Крымский мост"
Полная готовность: завершено строительство автодорожной части Крымского моста

Песков также отметил, что точная дата открытия будет известна позже, но это произойдет в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

"Я пока не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста. Скажу лишь, что очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена и что, конечно же, открытие будет в ближайшее время. Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", — сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путина ожидают на открытии Крымского моста 15 или 16 мая.

Песков также заверил прессу в том, что точные дата и время будут озвучены заблаговременно.

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