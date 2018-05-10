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Неизвестные убили мать бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака

© Sputnik . Natalia Seliverstova
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В ночь на 10 мая в Тахтамукайском районе в Адыгее неизвестные напали на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака.

СУХУМ, 10 мая Sputnik. Преступники избили находившихся в доме Мурата Ахеджака членов его семьи, сообщает "Кубань 24".

В ауле Псейтук в Тахтамукайском районе у родителей Мурата Ахеджака гостили его сестра и дочь. По данным издания, неизвестные избили всех, кто находился в доме.

По уточненным данным, при нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака погибла мать политика.

В тяжелом состоянии отца и сестру Ахеджака госпитализировали в первую краевую клиническую больницу в Краснодаре. Медики оказывают им реанимационное лечение.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 10 мая выехал на место преступления.

В своем Instagram Кумпилов написал, что потрясен известием.

Глубоко потрясен известием об убийстве в ауле Псейтук матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. Вместе с министром внутренних дел по РА Владимиром Анатольевичем Алаем, руководителем следственного управления СК РФ по РА Александром Павловичем Глущенко, главным федеральным инспектором аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергеем Леонидовичем Дрокиным выехал на место преступления. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Желаю выздоровления пострадавшим родственникам. Развитие ситуации держу на постоянном контроле.

Публикация от Мурат Кумпилов (@muratkumpilov) 10 Май 2018 в 7:48 PDT

Соболезнования также выразил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Не могу представить, насколько вам сейчас тяжело. Всем сердцем разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты", — отметил губернатор.

Мурат Ахеджак родился 18 июля 1962 года. В декабре 2001 года занял должность полномочного представителя администрации Краснодарского края в Законодательном собрании региона. В апреле 2002 года он стал вице-губернатором Кубани по работе с ЗСК. В августе 2003 года его назначили заместителем губернатора по вопросам внутренней политики.

Политик умер 7 декабря 2010 года из-за болезни.




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