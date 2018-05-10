Пять шайб от президента: Путин забил голы на матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в ледовом дворце "Большой" 10 мая в Сочи.

СУХУМ, 10 мая —Sputnik. Владимир Путин забросил пять шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги, сообщает РИА Новости.

Первый свой гол на этой игре Путин забил на седьмой минуте, увеличив преимущество своей команды "Легенды хоккея" до 3:0.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в рамках VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в ледовом дворце "Большой" в Сочи

На четырнадцатой минуте президент забросил еще одну шайбу. Также в первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами.

Встреча завершилась победой "Легенд хоккея" над их соперниками сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в рамках Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи

Во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу.

В третьей двадцатиминутке президент забросил еще три шайбы.

По окончании игры глава государства подарил двум мальчикам-болельщикам, присутствовавшим на игре, клюшки со своими автографами. Также он расписался на футболках более десятка других болельщиков и сделал несколько памятных снимков с участниками матча.