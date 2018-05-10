Сохранится облачность, временами дождь: погода в Абхазии на пятницу

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 11 мая в Абхазии сохранится облачная погода, временами дождь.
Во второй половине дня грозовой фронт вызовет ливневый дождь.
Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +12˚С, днем температура поднимется до +23˚С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды от умеренного в два балла повысится до значительного в три балла.
Относительная влажность воздуха высокая, 70-90 %.