Сохранится облачность, временами дождь: погода в Абхазии на пятницу

В пятницу территория Абхазии по-прежнему будет находиться во фронтальной зоне, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 11 мая в Абхазии сохранится облачная погода, временами дождь.

Во второй половине дня грозовой фронт вызовет ливневый дождь.

Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +12˚С, днем температура поднимется до +23˚С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды от умеренного в два балла повысится до значительного в три балла.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90 %.