Живой груз: в Сочи наказали водителя за перевозку нетрезвого друга в багажнике

Очевидцы сняли на видео, как водитель "Лады" перевозит пассажира в багажнике, и выложили в соцсети.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Сочинские полицейские задержали водителя "Лады" за перевозку нетрезвого товарища в багажнике автомобиля, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу УВД Сочи.

О нарушении ПДД в дежурную часть заявили очевидцы инцидента. Полицейские установили личность водителя. Им оказался 22-летний житель Сочи.

"Выяснилось, что 22-летний молодой человек, управляя автомобилем марки "Лада", вез своего нетрезвого товарища в открытом багажнике. Доставленный в полк ДПС, пояснил, что его друг в качестве шутки сам захотел проехаться в багажнике", – говорится в сообщении.

Водителю "Лады" назначили административный штраф в размере 500 рублей.