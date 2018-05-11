Проект о контрсанкциях поддержали в комитете Госдумы России по экономполитике

Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента России принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях, но без конкретизации отраслей, сообщает РИА Новости.

В комитете подчеркнули необходимость последующей доработки документа, который нижняя палата рассмотрит 15 мая.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций.

Документ предполагает право правительства по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В их числе: запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, а также запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов.

Кроме того, возможна приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.