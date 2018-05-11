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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова: российскому дипломату угрожали в штаб-квартире ООН

© Sputnik . Сергей Пятаков
Новости
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила инцидент, произошедший в штаб квартире ООН между ветеранами АТО и представителем МИД РФ, как продолжение политики Киева по запугиванию сотрудников ведомства России.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Приглашенные украинской стороной люди, которых представили как "ветеранов АТО" (АТО — "антитеррористическая операция", так в Киеве называют действия украинских военных против самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР), угрожали физической расправой сотруднику пресс-службы российского Министерства иностранных дел, принимавшему участие в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире Всемирной организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Украинская сторона организовала медийное мероприятие и пригласила, как она заявила, ветеранов АТО — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", — заявила Захарова.

Об инциденте российская делегация сообщила в итоговый день работы комитета, без упоминания конкретной страны. Комитету была предъявлена копия размещенного на сайте постпредства Украины пресс-релиза, в котором проведенное в зале Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) мероприятие было заявлено как часть работы комитета.

"Мы получили заверения от комитета, что подобные вещи будут впредь пресекаться. Эти заверения были сделаны перед всеми странами-членами, когда председатель просто был вынужден оправдываться и несколько раз повторять, что никаких мероприятий под эгидой комитета не проводилось", — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России оценила организованное постпредством Украины мероприятие как "продолжение политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении", напомнив, что персональные данные сотрудников ДИП МИДа находятся на сайте "Миротворец".




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