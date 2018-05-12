Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Парижа

В центре Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. В результате нападения в центре Парижа убит один человек и четверо ранены, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, в результате нападения погиб один человек, еще четверо получили ранения. При этом местные СМИ пишут о двух погибших.

Сотрудники полиции сумели обезвредить нападавшего, сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.​ В полиции отмечают, что он был убит.

Ранее сообщалось, что во втором округе Париже неизвестный с ножом напал на прохожих.

BREAKING: Police confirm that suspect in #Paris stabbing just a while ago is in custody. pic.twitter.com/qJvkDVA1DM — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 12 мая 2018 г.

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