В Индонезии в результате теракта погибли девять человек

Неизвестные совершили теракт во время церковной службы в трех храмах в Сурабае 13 мая 05:15 по московскому времени.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. На острове Восточная Ява неизвестные взорвали бомбы в трех церквях в Сурабае, сообщает РИА Новости.

В результате теракта погибли девять человек, около 40 человек пострадали.

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Взрывы произошли рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 05:15 по московскому времени, последующие два взрыва произошли с интервалами около пять минут. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

Террористы выглядели как прихожане церкви, когда началась служба, они уже были в стенах храмов, как только служба окончилась, преступники привели бомбы в действие.

Местная полиция оцепила места происшествия для дальнейшего расследования.