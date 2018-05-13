ДТП в Ставрополе унесло жизни шести человек

В Ставропольском крае в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" 13 мая погибли люди.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Шесть человек погибли в аварии в в Ставропольском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

© Sputnik / Илона Хварцкия Авария произошла в Сухуме, водитель доставлен в больницу

По данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2107", двигаясь со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным с автомобилем "ВАЗ-21099".

В результате происшествия шесть человек погибли и один, водитель "ВАЗ-2107", получил тяжелые травмы, он госпитализирован в реанимацию Кисловодска.

Личности погибших, а также степень ответственности обоих водителей устанавливаются.

На месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Движение транспорта на данном участке затруднено.

Экипажами ДПС осуществляются регулировочные функции, говорится в сообщении.

